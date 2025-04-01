Сколько российских активов заморозила Швейцария: раскрыта сумма

Швейцария в целом заморозила 7,4 миллиарда швейцарских франков российских активов (8,38 млрд долларов). Сумма за последний год выросла почти на два миллиарда долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tages-Anzeiger.
Согласно данным Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), по состоянию на март 2025-го стоимость активов страны-террориста замороженных в Швейцарии составляет 8,38 млрд долларов. Сумма выросла на 1,81 млрд долларов из-за расследования отмывания денег и дополнительных замораживаний.
В то же время 60 млн швейцарских франков (67 млн долларов) были разблокированы из-за несоблюдения юридических требований для замораживания.
После полномасштабного вторжения России в Украину, страны Запада заморозили российские активы, находившиеся на их территориях. Сумма таких активов оценивается примерно в 300 миллиардов долларов США, большая часть которых хранится в Европейском Союзе. Санкции коснулись как резервов Центрального банка России, так и средств российских олигархов, связанных с режимом. Это стало одним из ключевых финансовых рычагов давления на Москву.
Недавно группа американских сенаторов призвали администрацию главы Белого дома Дональда Трампа передать более 300 миллиардов долларов конфискованных российских активов для помощи Украине.
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