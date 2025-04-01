Сколько российских активов заморозила Швейцария: раскрыта сумма

Замороженные активы России

После полномасштабного вторжения России в Украину, страны Запада заморозили российские активы, находившиеся на их территориях. Сумма таких активов оценивается примерно в 300 миллиардов долларов США, большая часть которых хранится в Европейском Союзе. Санкции коснулись как резервов Центрального банка России, так и средств российских олигархов, связанных с режимом. Это стало одним из ключевых финансовых рычагов давления на Москву.

Недавно группа американских сенаторов призвали администрацию главы Белого дома Дональда Трампа передать более 300 миллиардов долларов конфискованных российских активов для помощи Украине.

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