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Скільки російських активів конфісковано на відновлення України: відповідь Шмигаля

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (km.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Державний бюджет України зберігає вже 17 млрд гривень заарештованих російських активів, які заплановано спрямувати на відновлення інфраструктури країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Прем'єр зазначив сьогодні, 9 лютого, на селекторній нараді з очільниками Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівської ОВА, що ще 35,5 млрд гривень від доходів Нацбанку заклали у відповідний фонд відновлення.

Крім того, уряд очікує 1,5 млрд доларів від США на пріоритетне відновлення житла та критичної інфраструктури.

"Дав доручення ОВА в координації з Агентством відновлення та інфраструктурних проєктів розробити проєктно-кошторисні документації для капітального ремонту пошкодженого житла та критичної інфраструктури", - пояснив Шмигаль.

Очільник уряду наголосив, що відновлення житла та критичної інфраструктури має розпочатися невідкладно.

Днями РБК-Україна повідомляло, що уряд України назвав основні пріоритети програми швидкого відновлення.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що економіка України за підсумками 2022 року скоротилася більш ніж на 35% через повномасштабне російське вторгнення. Щомісячний дефіцит бюджету країни оцінюється у 5 млрд доларів.

Крім того, ми писали з посиланням на експертів у статті GMK Center, що у ході війни багато промислових підприємств Українибуло пошкоджено або знищено, а ті, що залишилися, мають великі проблеми з обіговими коштами, попитом і логістикою. Це загрожує повоєнною деіндустріалізацією країни, і влада має вжити заходів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Кабінет Міністрів України