Скільки росіян воює в районі Бахмута: відповідь ЗСУ

"На Бахмутському напрямку проти нас воює 25,6 тисячі особового складу, 65 танків, 450 бойових броньованих машин, 154 гармати, 56 реактивних систем залпового вогню. Це більше, ніж армія Чехії чи Угорщини", - розповів виданню речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, втрати окупантів у районі Бахмута складають приблизно 100 загиблих щодня.

Нагадаємо, що найгарячіші бої тривають на Сході, де епіцентром залишається Бахмут.

Додамо, як заявляли в Міноборони, ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси.

При цьому на Бахмутському напрямку українським воїнам вдалось досягти паритету в артилерії завдяки точності роботи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.