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Маляр про ситуацію в Бахмуті: росіяни подекуди мали успіх, але місто не взяти

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Україна, Неділя 30 квітня 2023 21:49
Маляр про ситуацію в Бахмуті: росіяни подекуди мали успіх, але місто не взяти Фото: Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Росія продовжує атакувати на Бахмутському напрямку. Однак ворогу не вдається взяти місто Бахмут під контроль.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати. В самому місті Бахмут тривають запеклі бої", - пише Маляр.

Однак, за її словами, ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси та подекуди мав успіх.

"Наші бійці відбивають численні атаки та на певних ділянках контратакують. Оборона Бахмута з покладеними на неї військовими задачами справляється", - заявила вона.

Нагадаємо, що в Бахмуті військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів відбили дві ворожі спроби штурму. Втрати ворога уточнюються.

Крім цього, Череватий заявляв, що на Бахмутському напрямку нашим воїнам вдалось досягти паритету в артилерії завдяки точності роботи.

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