Скільки Росія виробляє і накопичила ракет: дані за листопад

Як свідчать дані, отримані РБК-Україна від інформованих джерел, Росія змогла накопичити достатню кількість ракет з дальністю у понад 350 кілометрів.

Інфографіка: РБК-Україна

До того ж країна-агресор, попри усі накладені санкції, змогла за останній рік наростити темпи виробництва по окремих позиціях. Якщо рік тому місячний обсяг вимірювався в районі 115-130 стратегічних ракет, то зараз, за інформацією РБК-Україна - близько 170.

Серед усіх позицій Москва найбільше наростила виробництво балістичних "Іскандерів". За даними від джерел видання, у листопаді Росія планує виготовити близько 70 ракет "Іскандер-М", а їхні запаси станом на 20 листопада складають 350 одиниць. План виробництва крилатих ракет до "Іскандерів" у листопаді - 12 одиниць, запас - 210.

Якщо говорити про Х-101, то їхнє виробництво в листопаді має бути на рівні 50 одиниць, а запас на 20 листопада - 220. І тепер Росія почала запускати їх не лише з Ту-95, а й з Ту-160, чого раніше майже не фіксувалось. Під час обстрілу 21 листопада ворог знову випустив по Україні кілька ракет Х-101 та "Кинжали".

Найбільше Москві вдалось накопичити ракет "Калібр", на 20 листопада їх на складах у ворога налічується близько 390 штук, а запланований випуск у листопаді - 30 одиниць.

Щодо "Кинжалів", то їхній запас - на рівні 70 ракет, а очікуване виробництво в листопаді - 12 одиниць.

Крім того, на складах у агресора може зберігатись близько 230 одиниць Х-22 (носії - Ту-22М3). Їх Росія більше не виробляє, однак щомісяця проводить глибоку модернізацію по десятку з них, отримуючи "на виході" Х-32.

Плюс, за інформацією РБК-Україна, Москва також може мати в запасі приблизно 45 північнокорейських балістичних ракет KN-23.