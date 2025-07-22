Скільки Росія планує витратити на війну у найближчі 10 років? Буданов назвав суму

Російська Федерація планує витратити на власне переозброєння до 2036 року близько 1,1 трлн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови розвідки України Кирила Буданова.
За його словами, наразі Росія планує наймасштабнішу програму переозброєння з часів розпаду Радянського Союзу.
"Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства РФ для готовності до майбутньої масштабної війни", - сказав Буданов.
Зокрема, у межах військової реформи в РФ вже створено два нові військові округи Московський і Ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.
"Росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок. Для цього Москва нарощує присутність в Африці, насамперед використовуючи для цього свої проксі- сили: ПВК "Вагнер" та "африканський корпус", а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу", - каже Буданов.
Також росіяни намагаються проводити гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав, через підконтрольні ЗМІ та лідерів думок втручаються у цивілізований демократичний процес.
"Москва має на меті нав’язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де "великі" держави, передусім - Російська Федерація, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішують долю світу", - вважає керівник розвідки.
Варто нагадати, що раніше Буданов заявляв про те, що Росія знизила план по набору нових військових до своєї армії майже на 100 тисяч осіб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.