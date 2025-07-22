Скільки Росія планує витратити на війну у найближчі 10 років? Буданов назвав суму

За його словами, наразі Росія планує наймасштабнішу програму переозброєння з часів розпаду Радянського Союзу.

"Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства РФ для готовності до майбутньої масштабної війни", - сказав Буданов.

Зокрема, у межах військової реформи в РФ вже створено два нові військові округи Московський і Ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.

"Росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок. Для цього Москва нарощує присутність в Африці, насамперед використовуючи для цього свої проксі- сили: ПВК "Вагнер" та "африканський корпус", а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу", - каже Буданов.

Також росіяни намагаються проводити гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав, через підконтрольні ЗМІ та лідерів думок втручаються у цивілізований демократичний процес.

"Москва має на меті нав’язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де "великі" держави, передусім - Російська Федерація, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішують долю світу", - вважає керівник розвідки.

Варто нагадати, що раніше Буданов заявляв про те, що Росія знизила план по набору нових військових до своєї армії майже на 100 тисяч осіб.