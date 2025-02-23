Буданов зробив заяву про плани мобілізації в РФ

Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що план по набору нових військових до армії РФ знижено. Реальне виконання плану стане відомо з часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова під час Форуму "Україна. Рік 2025".

Цього року Росія знизила план по набору нових військових до своєї армії майже на 100 тисяч осіб, повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. "На скільки вони його виконають, побачимо з часом", - зазначив він.