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Буданов зробив заяву про плани мобілізації в РФ

Неділя 23 лютого 2025 15:55
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Буданов зробив заяву про плани мобілізації в РФ Фото: Начальник ГУР Кирило Буданов (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що план по набору нових військових до армії РФ знижено. Реальне виконання плану стане відомо з часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова під час Форуму "Україна. Рік 2025".

Цього року Росія знизила план по набору нових військових до своєї армії майже на 100 тисяч осіб, повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"На скільки вони його виконають, побачимо з часом", - зазначив він.

Нагадаємо, що чисельність окупаційних військ Росії на листопад 2024 року була оцінена джерелом РБК-Україна в Генштабі. За його даними, російське угруповання в Україні налічувало близько 575 тисяч військових.

Однак, за словами представника ГУР Андрія Юсова, до кінця року чисельність ворожих сил залишалася стабільною на рівні близько 600 тисяч осіб. Юсов підкреслив, що російське угруповання в Україні має значну кількість військових, що створює серйозні труднощі для українських сил і вимагає відповідних стратегічних кроків.

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