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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Сколько Россия планирует потратить на войну в ближайшие 10 лет? Буданов назвал сумму

Фото: Кирилл Буданов (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация планирует потратить на собственное перевооружение до 2036 года около 1,1 трлн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы разведки Украины Кирилла Буданова.

По его словам, сейчас Россия планирует самую масштабную программу перевооружения со времен распада Советского Союза.

"Происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества РФ для готовности к будущей масштабной войне", - сказал Буданов.

В частности, в рамках военной реформы в РФ уже созданы два новых военных округа Московский и Ленинградский, а также запланировано формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.

"Россия стремится разрушить текущий безопасностный и экономический порядок. Для этого Москва наращивает присутствие в Африке, прежде всего используя для этого свои прокси- силы: ЧВК "Вагнер" и "африканский корпус", а также поддерживает авторитарные режимы и террористические организации по всему миру", - говорит Буданов.

Также россияне пытаются проводить гибридные информационные и кибероперации на территории других государств, через подконтрольные СМИ и лидеров мнений вмешиваются в цивилизованный демократический процесс.

"Москва имеет целью навязать странам собственное видение будущего устройства мира, где "большие" государства, прежде всего - Российская Федерация, обладают всей полнотой власти, монополией на все критические ресурсы и в закрытом кругу решают судьбу мира", - считает руководитель разведки.

Стоит напомнить, что ранее Буданов заявлял о том, что Россия снизила план по набору новых военных в свою армию почти на 100 тысяч человек.

 

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