Скільки Росія має ракет Х-22, якою поцілила в будинок у Дніпрі: відповідь Ігната

За словами Ігната, російські запаси ракет Х-22 можуть становити сотні. Раніше ж Україна також їх мала на озброєнні, однак частина була передана Росії в якості оплати боргів за газ, а інша частина була утилізована.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ запевнив у тому, що російські злочинці отримають своє покарання. Наразі вони дислокуються на аеродромі "Шайківка".

"Вже і командира оприлюднили, і його сім‘ю. Треба не піддаватися таким речам (самосуд, - ред.). Зрозуміло, що це покидьки і злочинці. Вони будуть покарані, це зрозуміло. Я думаю, що списки особового складу, напевно, усього полку, є у наших спецслужб", - запевнив Ігнат.

Ігнат додав, що сьогодні не є проблемним знайти списки злочинців, які виконують накази й верхівки, яка віддавала ці накази.