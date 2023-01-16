Скільки Росія має ракет Х-22, якою поцілила в будинок у Дніпрі: відповідь Ігната

Російська Федерація ймовірно має сотні ракети Х-22, якою нещодавно поцілила у багатоквартирний будинок в Дніпрі. Поки що Україна не має засобів для їх збиття.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната під час брифінгу.
За словами Ігната, російські запаси ракет Х-22 можуть становити сотні. Раніше ж Україна також їх мала на озброєнні, однак частина була передана Росії в якості оплати боргів за газ, а інша частина була утилізована.
Водночас речник Повітряних сил ЗСУ запевнив у тому, що російські злочинці отримають своє покарання. Наразі вони дислокуються на аеродромі "Шайківка".
"Вже і командира оприлюднили, і його сім‘ю. Треба не піддаватися таким речам (самосуд, - ред.). Зрозуміло, що це покидьки і злочинці. Вони будуть покарані, це зрозуміло. Я думаю, що списки особового складу, напевно, усього полку, є у наших спецслужб", - запевнив Ігнат.
Ігнат додав, що сьогодні не є проблемним знайти списки злочинців, які виконують накази й верхівки, яка віддавала ці накази.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 14 січня, під час чергового масованого обстрілу по території України, російські окупанти влучили по житловому будинок у Дніпрі.
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