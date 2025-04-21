Скільки років життя "вкрала" війна в українців: демограф НАН озвучив тривожні дані

Як війна вплинула на середню тривалість життя українців

"Наші прогнози показують, що зараз чоловіки живуть в середньому 60 років. Зниження тривалості їхнього життя - природний процес під час війни, бо на фронті в основному гинуть чоловіки", - каже науковець.

У доковідний період (2019 рік), чоловіки в середньому жили 67 років, це на 15-17 років менше, ніж в країнах ЄС. Середня тривалість життя українок тоді була 77 років, це на 10 років менше ніж в Західній Європі. Варто зазначити, що ковід скоротив середню тривалість життя українців на рік-півтора.

"Через війну тривалість життя українок могла скоротитись ще на 3-5 років", - пояснює Гладун.

Науковець також зазначив, що Державна служба статистики відповідно до законів, ухвалених у 2022-му, не оприлюднює інформацію про померлих. А інформації від Міністерства юстиції України про народжуваність і смертність недостатньо, щоб точно вирахувати тривалість життя. Тому оцінки демографів - приблизні.

Яка зараз демографічна ситуація в Україні

Через війну в Україні різко зменшилась кількість населення, лише у Європу виїхали понад 4,2 мільйона українців.

"Ситуація погана, але під час війни вона не може бути доброю, оскільки скорочується народжуваність і підвищується смертність. А ще на демографію впливають шалені міграційні потоки - як всередині країни, так і за кордон", - говорить демограф.

Він також зазначив, що на початок 2022-го в кордонах України 1991 року було 42 мільйони осіб. На початок 2025-го - десь 34 мільйони. Це включаючи Крим, ОРДЛО і захоплені території.

"Зараз ми розпочали роботу з нових підрахунків і невдовзі скоригуємо оцінки", - додає Гладун.