Сколько лет жизни "украла" война у украинцев: демограф НАН озвучил тревожные данные

Как война повлияла на среднюю продолжительность жизни украинцев

"Наши прогнозы показывают, что сейчас мужчины живут в среднем 60 лет. Снижение продолжительности их жизни - естественный процесс во время войны, потому что на фронте в основном гибнут мужчины", - говорит ученый.

В доковидный период (2019 год), мужчины в среднем жили 67 лет, это на 15-17 лет меньше, чем в странах ЕС. Средняя продолжительность жизни украинок тогда была 77 лет, это на 10 лет меньше чем в Западной Европе. Стоит отметить, что ковид сократил среднюю продолжительность жизни украинцев на год-полтора.

"Из-за войны продолжительность жизни украинок могла сократиться еще на 3-5 лет", - объясняет Гладун.

Ученый также отметил, что Государственная служба статистики в соответствии с законами, принятыми в 2022-м, не обнародует информацию об умерших. А информации от Министерства юстиции Украины о рождаемости и смертности недостаточно, чтобы точно вычислить продолжительность жизни. Поэтому оценки демографов - приблизительны.

Какая сейчас демографическая ситуация в Украине

Из-за войны в Украине резко уменьшилось количество населения, только в Европу выехали более 4,2 миллиона украинцев.

"Ситуация плохая, но во время войны она не может быть хорошей, поскольку сокращается рождаемость и повышается смертность. А еще на демографию влияют безумные миграционные потоки - как внутри страны, так и за границу", - говорит демограф.

Он также отметил, что на начало 2022-го в границах Украины 1991 года было 42 миллиона человек. На начало 2025-го - где-то 34 миллиона. Это включая Крым, ОРДЛО и захваченные территории.

"Сейчас мы начали работу над новыми подсчетами и вскоре скорректируем оценки", - добавляет Гладун.