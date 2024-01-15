Скільки років треба РФ, щоб відновити кількість піхоти та зброї: оцінка ГУР

Росії знадобиться ні рік і ні два, щоб відновити кількість піхоти та зброї, які вона мала на початку широкомасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"За нашими підрахунками, щоби відновити потенціал сухопутних військ РФ, який був перед початком широкомасштабної агресії, їй буде потрібно від п'яти до десяти років. Щоби відновити арсенал високоточного озброєння – на це також треба три – п'ять років", - зазначив він.

За словами Скібіцького, наша заслуга в тому, що ми не дозволили російській військовій машині підготуватися і почати агресію не тільки проти нас, а й проти інших країн.

Допомога Заходу для України в 2024 році збережеться

Скібіцький також запевнив, що допомога від Заходу збережеться.

"Так, однозначно. У мене немає сумнівів. Допомога буде різноплановою – це озброєння, військова техніка, навчання, інші сили та засоби для посилення наших спроможностей, щоби ми могли захистити нашу державу і звільнити ті території, які зараз тимчасово перебувають в окупації Російською Федерацією", - зазначив він.

Представник ГУР підкреслив, що наші союзники і партнери розуміють, що без їхньої допомоги вести війну з Російською Федерацію складно, а по деяких сферах - неможливо.

"На сьогодні високоточне озброєння, яке ми маємо – це все західного виробництва. Боєприпаси 155 калібру - це теж здебільшого виробництва інших країн. І вони розуміють, що ми зараз реально стримуємо Росію", - заспокоїв він, додавши, що РФ не вдалося досягти ті цілі, які вона ставила перед собою і ми просто в рази зменшили потенціал Російської Федерації.

Плани окупантів на Донецьку область

Нагадаємо, однією з цілей РФ, за заявою окупантів, є повне захоплення Донецької області, яке постійно переноситься на нові дати через нездатність загарбників здійснити задумане.

Наприклад, у середині жовтня минулого року начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповідав, що російські терористи встановили нову дату повної окупації Донецької області. Вони розраховували вийти на адміністративні кордони регіону до 31 грудня. Але, як бачимо, ці плани знову не справдилися.

При цьому, незважаючи на невдачі, РФ не відмовляється від цієї своєї мети. Наразі російські окупанти у Донецьку активно займаються дозволами на видобуток літію на Шевченківському родовищі на Донеччині. Це черговий доказ, що РФ не залишила планів захоплення всього регіону, тому що це родовище знаходиться біля Курахового, на підконтрольній Україні території.