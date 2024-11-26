Скільки років треба працювати, щоб купити квартиру в Україні: дані по різних містах

Де найдовше доведеться відкладати на квартиру

Найдорожче житло в Україні зараз у Львові, Києві та Ужгороді. Там 1 кв. м на вторинному ринку коштує 1 500, 1 470 та 1 270 доларів, відповідно. У п'ятірку міст із найдорожчою нерухомістю також входять Вінниця і Луцьк. Вартість "квадрата" житла там становить 1 110 та 1040 доларів, відповідно.

Щоб купити квартиру, доведеться відкладати усю зарплату:

Львів – за 10 років на однокімнатну квартиру (ціна 65 тис. доларів), 13,7 року – двокімнатну (89 тис. доларів), 17,2 року – трикімнатну (112 тис. доларів)

– за 10 років на однокімнатну квартиру (ціна 65 тис. доларів), 13,7 року – двокімнатну (89 тис. доларів), 17,2 року – трикімнатну (112 тис. доларів) Київ – за 8,3 року на однокімнатну квартиру (60 тис. доларів), двокімнатну – 13 років (94 тис. доларів), трикімнатну – 18,7 року (135 тис. доларів)

– за 8,3 року на однокімнатну квартиру (60 тис. доларів), двокімнатну – 13 років (94 тис. доларів), трикімнатну – 18,7 року (135 тис. доларів) Ужгород – за 8,9 року на однокімнатну квартиру (55 тис. доларів), на двокімнатну – 13,4 року (83 тис. доларів), трикімнатну – 16, 4 року (102 тис. доларів)

– за 8,9 року на однокімнатну квартиру (55 тис. доларів), на двокімнатну – 13,4 року (83 тис. доларів), трикімнатну – 16, 4 року (102 тис. доларів) Луцьк – за 8,6 року на однокімнатну (46 тис. доларів), на двокімнатну – 10,7 року (57 тис. доларів), трикімнатну – 12,2 року (65 тис. доларів)

– за 8,6 року на однокімнатну (46 тис. доларів), на двокімнатну – 10,7 року (57 тис. доларів), трикімнатну – 12,2 року (65 тис. доларів) Вінниця – за 8,2 року на однокімнатну (45 тис. доларів), на двокімнатну – 11,8 року (65 тис. доларів), трикімнатну – 13 років (72 тис. доларів)

Додамо, що за останні пів року у Львові вартість нерухомості на вторинному ринку подорожчала на 5%, в Ужгороді – на 3%, а подешевшала у Києві на 3% та Вінниці на 2%. У Луцьк ціна за цей період не змінювалась.

Середня ціна квартири на вторинному ринку в роках зарплати (скриншот сайту ЛУН)

На квартиру у яких містах найшвидше назбирати гроші

Найдешевше зараз нерухомість коштує у Херсоні, Запоріжжі й Харкові, що зумовлено близькістю лінії фронту та частотою російських атак. Також у перелік міст із найдешевшою нерухомістю увійшли Суми й Миколаїв. Зазначимо, що для аналізу не враховували окуповані території.

Вартість 1 кв. м на вторинному ринку у Херсоні, Запоріжжі й Харкові в середньому коштує 450, 500 і 590 доларів, відповідно. Ціни у Харкові за останні пів року знизились на 13%, у Запоріжжі на 15%, у Херсоні залишились незмінними.

"Квадрат" нерухомості у Сумах і Миколаєві коштує 600 доларів, при цьому у Сумах за останні пів року ціна впала на 8%, а у Миколаєві зросла на 2%.

Щоб купити квартиру, доведеться відкладати усю зарплату:

Херсон – за 2,8 року на однокімнатну квартиру (15 тис. доларів), даних про двокімнатні квартири немає, трикімнатну – 5,2 року (28 тис. доларів)

– за 2,8 року на однокімнатну квартиру (15 тис. доларів), даних про двокімнатні квартири немає, трикімнатну – 5,2 року (28 тис. доларів) Запоріжжя – за 3,3 року на однокімнатну квартиру (17 тис. доларів), двокімнатну – 4,6 року (24 тис. доларів), трикімнатну – 6,7 року (35 тис. доларів)

– за 3,3 року на однокімнатну квартиру (17 тис. доларів), двокімнатну – 4,6 року (24 тис. доларів), трикімнатну – 6,7 року (35 тис. доларів) Харків – за 3,6 року на однокімнатну квартиру (20 тис. доларів), двокімнатну – 6 років (33 тис. доларів), трикімнатну – 7,7 року (42 тис. доларів)

– за 3,6 року на однокімнатну квартиру (20 тис. доларів), двокімнатну – 6 років (33 тис. доларів), трикімнатну – 7,7 року (42 тис. доларів) Миколаїв – за 4 роки на однокімнатну квартиру (21 тис. доларів), двокімнатну – 5,7 року (30 тис. доларів), трикімнатну – 7,7 року (41 тис. доларів)

– за 4 роки на однокімнатну квартиру (21 тис. доларів), двокімнатну – 5,7 року (30 тис. доларів), трикімнатну – 7,7 року (41 тис. доларів) Суми – за 4,6 року на однокімнатну квартиру (20 тис. доларів), двокімнатну – 7,2 року (32 тис. доларів), трикімнатну – 7,9 року (35 тис. доларів)

Скільки доведеться працювати, щоб заробити на квартиру в інших містах

У решті міст України за останні пів року ціни на нерухомість на вторинному ринку знизились на 4-6%, лише у Рівному зросли на 14%.

Щоб купити квартиру, доведеться відкладати усю зарплату:

Рівне – за 8,1 року за однокімнатну квартиру (44 тис. доларів)

– за 8,1 року за однокімнатну квартиру (44 тис. доларів) Чернівці – за 8 років за однокімнатну квартиру (47 тис. доларів)

– за 8 років за однокімнатну квартиру (47 тис. доларів) Житомир – за 7,6 року за однокімнатну квартиру (40 тис. доларів)

– за 7,6 року за однокімнатну квартиру (40 тис. доларів) Черкаси – за 6,9 року за однокімнатну квартиру (40 тис. доларів)

– за 6,9 року за однокімнатну квартиру (40 тис. доларів) Полтава – за 6,5 року за однокімнатну квартиру (35 тис. доларів)

– за 6,5 року за однокімнатну квартиру (35 тис. доларів) Одеса –​​​​​​​ за 6,2 року за однокімнатну квартиру (38 тис. доларів)

–​​​​​​​ за 6,2 року за однокімнатну квартиру (38 тис. доларів) Тернопіль –​​​​​​​ за 6,3 року за однокімнатну квартиру (37 тис. доларів)

–​​​​​​​ за 6,3 року за однокімнатну квартиру (37 тис. доларів) Івано-Франківськ –​​​​​​​ за 6,1 року за однокімнатну квартиру (37 тис. доларів)

–​​​​​​​ за 6,1 року за однокімнатну квартиру (37 тис. доларів) Чернігів –​​​​​​​ за 6 років за однокімнатну квартиру (31 тис. доларів),

–​​​​​​​ за 6 років за однокімнатну квартиру (31 тис. доларів), Хмельницький –​​​​​​​ за 5,9 року за однокімнатну квартиру (34 тис. доларів)

–​​​​​​​ за 5,9 року за однокімнатну квартиру (34 тис. доларів) Кропивницький –​​​​​​​ за 5,3 року за однокімнатну квартиру (27 тис. доларів)

–​​​​​​​ за 5,3 року за однокімнатну квартиру (27 тис. доларів) Дніпро –​​​​​​​ за 5,3 року за однокімнатну квартиру (32 тис. доларів)

Наголосимо, що ці дані розраховані на основі поточної ситуації на ринку нерухомості й рівня зарплат.

Вартість однокімнатних квартир у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)