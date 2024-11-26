Скільки років треба працювати, щоб купити квартиру в Україні: дані по різних містах

Для того, щоб купити однокімнатну квартиру в Україні, потрібно в середньому відкладати усю зарплату від 2,8 до 10 років, залежно від міста розташування житла. До таких висновків дійшли експерти ЛУН та Work.ua на основі своїх підрахунків.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки років треба працювати, щоб купити житло у різних містах.
Найдорожче житло в Україні зараз у Львові, Києві та Ужгороді. Там 1 кв. м на вторинному ринку коштує 1 500, 1 470 та 1 270 доларів, відповідно. У п'ятірку міст із найдорожчою нерухомістю також входять Вінниця і Луцьк. Вартість "квадрата" житла там становить 1 110 та 1040 доларів, відповідно.
Щоб купити квартиру, доведеться відкладати усю зарплату:
Додамо, що за останні пів року у Львові вартість нерухомості на вторинному ринку подорожчала на 5%, в Ужгороді – на 3%, а подешевшала у Києві на 3% та Вінниці на 2%. У Луцьк ціна за цей період не змінювалась.
Найдешевше зараз нерухомість коштує у Херсоні, Запоріжжі й Харкові, що зумовлено близькістю лінії фронту та частотою російських атак. Також у перелік міст із найдешевшою нерухомістю увійшли Суми й Миколаїв. Зазначимо, що для аналізу не враховували окуповані території.
Вартість 1 кв. м на вторинному ринку у Херсоні, Запоріжжі й Харкові в середньому коштує 450, 500 і 590 доларів, відповідно. Ціни у Харкові за останні пів року знизились на 13%, у Запоріжжі на 15%, у Херсоні залишились незмінними.
"Квадрат" нерухомості у Сумах і Миколаєві коштує 600 доларів, при цьому у Сумах за останні пів року ціна впала на 8%, а у Миколаєві зросла на 2%.
Щоб купити квартиру, доведеться відкладати усю зарплату:
У решті міст України за останні пів року ціни на нерухомість на вторинному ринку знизились на 4-6%, лише у Рівному зросли на 14%.
Щоб купити квартиру, доведеться відкладати усю зарплату:
Наголосимо, що ці дані розраховані на основі поточної ситуації на ринку нерухомості й рівня зарплат.
Раніше ми писали про те, що як самостійно перевірити безпечність житла перед купівлею та ділились списком необхідних документів.
Читайте також про те, що під час війни стало вигідніше купувати житло на вторинному ринку. Річ у тім, що ремонти зараз обходяться дорого і ще додатково виникають труднощі із тим, що немає достатньо майстрів. До повномасштабного вторгнення було вигідніше купувати житло на первинному ринку.
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