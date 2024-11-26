Сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру в Украине: данные по разным городам

Для того, чтобы купить однокомнатную квартиру в Украине, нужно в среднем откладывать всю зарплату от 2,8 до 10 лет, в зависимости от города расположения жилья. К таким выводам пришли эксперты ЛУН и Work.ua на основе своих подсчетов.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько лет нужно работать, чтобы купить жилье в разных городах.
Самое дорогое жилье в Украине сейчас во Львове, Киеве и Ужгороде. Там 1 кв. м на вторичном рынке стоит 1 500, 1 470 и 1 270 долларов, соответственно. В пятерку городов с самой дорогой недвижимостью также входят Винница и Луцк. Стоимость "квадрата" жилья там составляет 1 110 и 1 040 долларов, соответственно.
Чтобы купить квартиру, придется откладывать всю зарплату:
За последние полгода во Львове стоимость недвижимости на вторичном рынке подорожала на 5%, в Ужгороде – на 3%, а подешевела в Киеве на 3% и Виннице на 2%. В Луцке цена за этот период не менялась.
Дешевле всего сейчас недвижимость стоит в Херсоне, Запорожье и Харькове, что обусловлено близостью линии фронта и частотой российских атак. Также в список городов с самой дешевой недвижимостью вошли Сумы и Николаев. Отметим, что для анализа не учитывали оккупированные территории.
Стоимость 1 кв. м на вторичном рынке в Херсоне, Запорожье и Харькове в среднем стоит 450, 500 и 590 долларов, соответственно. Цены в Харькове за последние полгода снизились на 13%, в Запорожье – на 15%, в Херсоне остались неизменными.
"Квадрат" недвижимости в Сумах и Николаеве стоит 600 долларов, при этом в Сумах за последние пол года цена упала на 8%, а в Николаеве выросла на 2%.
Чтобы купить квартиру, придется откладывать всю зарплату:
В остальных городах Украины за последние полгода цены на недвижимость на вторичном рынке снизились на 4-6%, только в Ровно выросли на 14%.
Чтобы купить квартиру, придется откладывать всю зарплату:
Отметим, что эти данные рассчитаны на основе текущей ситуации на рынке недвижимости и уровня зарплат.
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