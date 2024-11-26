Сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру в Украине: данные по разным городам

Где дольше всего придется откладывать на квартиру

Самое дорогое жилье в Украине сейчас во Львове, Киеве и Ужгороде. Там 1 кв. м на вторичном рынке стоит 1 500, 1 470 и 1 270 долларов, соответственно. В пятерку городов с самой дорогой недвижимостью также входят Винница и Луцк. Стоимость "квадрата" жилья там составляет 1 110 и 1 040 долларов, соответственно.

Чтобы купить квартиру, придется откладывать всю зарплату:

Львов – за 10 лет на однокомнатную квартиру (цена 65 тыс. долларов), 13,7 года – двухкомнатную (89 тыс. долларов), 17,2 года – трехкомнатную (112 тыс. долларов)

– за 10 лет на однокомнатную квартиру (цена 65 тыс. долларов), 13,7 года – двухкомнатную (89 тыс. долларов), 17,2 года – трехкомнатную (112 тыс. долларов) Киев – за 8,3 года на однокомнатную квартиру (60 тыс. долларов), двухкомнатную – 13 лет (94 тыс. долларов), трехкомнатную – 18,7 года (135 тыс. долларов)

– за 8,3 года на однокомнатную квартиру (60 тыс. долларов), двухкомнатную – 13 лет (94 тыс. долларов), трехкомнатную – 18,7 года (135 тыс. долларов) Ужгород – за 8,9 года на однокомнатную квартиру (55 тыс. долларов), на двухкомнатную – 13,4 года (83 тыс. долларов), трехкомнатную – 16, 4 года (102 тыс. долларов)

– за 8,9 года на однокомнатную квартиру (55 тыс. долларов), на двухкомнатную – 13,4 года (83 тыс. долларов), трехкомнатную – 16, 4 года (102 тыс. долларов) Луцк – за 8,6 года на однокомнатную (46 тыс. долларов), на двухкомнатную – 10,7 года (57 тыс. долларов), трехкомнатную – 12,2 года (65 тыс. долларов)

– за 8,6 года на однокомнатную (46 тыс. долларов), на двухкомнатную – 10,7 года (57 тыс. долларов), трехкомнатную – 12,2 года (65 тыс. долларов) Винница – за 8,2 года на однокомнатную (45 тыс. долларов), на двухкомнатную – 11,8 года (65 тыс. долларов), трехкомнатную – 13 лет (72 тыс. долларов)

За последние полгода во Львове стоимость недвижимости на вторичном рынке подорожала на 5%, в Ужгороде – на 3%, а подешевела в Киеве на 3% и Виннице на 2%. В Луцке цена за этот период не менялась.

Средняя цена квартиры на вторичном рынке в годах зарплаты (скриншот сайта ЛУН)

На квартиру в каких городах быстрее всего собрать деньги

Дешевле всего сейчас недвижимость стоит в Херсоне, Запорожье и Харькове, что обусловлено близостью линии фронта и частотой российских атак. Также в список городов с самой дешевой недвижимостью вошли Сумы и Николаев. Отметим, что для анализа не учитывали оккупированные территории.

Стоимость 1 кв. м на вторичном рынке в Херсоне, Запорожье и Харькове в среднем стоит 450, 500 и 590 долларов, соответственно. Цены в Харькове за последние полгода снизились на 13%, в Запорожье – на 15%, в Херсоне остались неизменными.

"Квадрат" недвижимости в Сумах и Николаеве стоит 600 долларов, при этом в Сумах за последние пол года цена упала на 8%, а в Николаеве выросла на 2%.

Чтобы купить квартиру, придется откладывать всю зарплату:

Херсон – за 2,8 года на однокомнатную квартиру (15 тыс. долларов), данных о двухкомнатных квартирах нет, трехкомнатную – 5,2 года (28 тыс. долларов)

– за 2,8 года на однокомнатную квартиру (15 тыс. долларов), данных о двухкомнатных квартирах нет, трехкомнатную – 5,2 года (28 тыс. долларов) Запорожье – за 3,3 года на однокомнатную квартиру (17 тыс. долларов), двухкомнатную – 4,6 года (24 тыс. долларов), трехкомнатную – 6,7 года (35 тыс. долларов)

– за 3,3 года на однокомнатную квартиру (17 тыс. долларов), двухкомнатную – 4,6 года (24 тыс. долларов), трехкомнатную – 6,7 года (35 тыс. долларов) Харьков – за 3,6 года на однокомнатную квартиру (20 тыс. долларов), двухкомнатную – 6 лет (33 тыс. долларов), трехкомнатную – 7,7 года (42 тыс. долларов)

– за 3,6 года на однокомнатную квартиру (20 тыс. долларов), двухкомнатную – 6 лет (33 тыс. долларов), трехкомнатную – 7,7 года (42 тыс. долларов) Николаев – за 4 года на однокомнатную квартиру (21 тыс. долларов), двухкомнатную – 5,7 года (30 тыс. долларов), трехкомнатную – 7,7 года (41 тыс. долларов)

– за 4 года на однокомнатную квартиру (21 тыс. долларов), двухкомнатную – 5,7 года (30 тыс. долларов), трехкомнатную – 7,7 года (41 тыс. долларов) Суммы – за 4,6 года на однокомнатную квартиру (20 тыс. долларов), двухкомнатную – 7,2 года (32 тыс. долларов), трехкомнатную – 7,9 года (35 тыс. долларов)

Сколько придется работать, чтобы накопить на квартиру в других городах

В остальных городах Украины за последние полгода цены на недвижимость на вторичном рынке снизились на 4-6%, только в Ровно выросли на 14%.

Чтобы купить квартиру, придется откладывать всю зарплату:

Ровно – за 8,1 года на однокомнатную квартиру (44 тыс. долларов)

– за 8,1 года на однокомнатную квартиру (44 тыс. долларов) Черновцы – за 8 лет на однокомнатную квартиру (47 тыс. долларов)

– за 8 лет на однокомнатную квартиру (47 тыс. долларов) Житомир – за 7,6 лет на однокомнатную квартиру (40 тыс. долларов)

– за 7,6 лет на однокомнатную квартиру (40 тыс. долларов) Черкассы – за 6,9 лет на однокомнатную квартиру (40 тыс. долларов)

– за 6,9 лет на однокомнатную квартиру (40 тыс. долларов) Полтава – за 6,5 года на однокомнатную квартиру (35 тыс. долларов)

– за 6,5 года на однокомнатную квартиру (35 тыс. долларов) Одесса – за 6,2 года на однокомнатную квартиру (38 тыс. долларов)

– за 6,2 года на однокомнатную квартиру (38 тыс. долларов) Тернополь – за 6,3 года на однокомнатную квартиру (37 тыс. долларов)

– за 6,3 года на однокомнатную квартиру (37 тыс. долларов) Ивано-Франковск – за 6,1 года на однокомнатную квартиру (37 тыс. долларов)

– за 6,1 года на однокомнатную квартиру (37 тыс. долларов) Чернигов – за 6 лет на однокомнатную квартиру (31 тыс. долларов),

– за 6 лет на однокомнатную квартиру (31 тыс. долларов), Хмельницкий – за 5,9 года на однокомнатную квартиру (34 тыс. долларов)

– за 5,9 года на однокомнатную квартиру (34 тыс. долларов) Кропивницкий – за 5,3 года на однокомнатную квартиру (27 тыс. долларов)

– за 5,3 года на однокомнатную квартиру (27 тыс. долларов) Днепр – за 5,3 года на однокомнатную квартиру (32 тыс. долларов)

Отметим, что эти данные рассчитаны на основе текущей ситуации на рынке недвижимости и уровня зарплат.

Стоимость однокомнатных квартир в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)