Скільки РФ застосувала проти України ракет та дронів-камікадзе: відповідь Зеленського

З початку повномасштабного вторгнення армія РФ випустила Україною вже понад п'ять тисяч ракет і понад тисячу дронів-камікадзе.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення до учасників American Enterprise Institute World Forum.

"Вже понад п'ять тисяч російських ракет, понад тисячу вбивчих дронів, насамперед іранських, застосовано Росією проти наших міст. Чому РФ прийшла на нашу землю? Хіба мала хоч якийсь справедливий аргумент, щоб почати цю війну? Не було жодного. Це відверта війна тиранії проти свободи", - зазначив Зеленський.

За його совами, в основі цієї війни – ненависть та бажання пограбувати сусідню націю, бажання Кремля стерти українську ідентичність, вкрасти землю, ресурси та культуру.

"Вперше за багато років Європа бачить, як зло свідомо та цинічно обстрілює церкви, як краде навіть зерно та техніку у фермерів, вбиваючи господарів. Сотні зруйнованих українських шкіл, спалені окупантом україномовні книги, розстріляні вчителі та представники місцевого самоврядування, тисячі вивезених у РФ дітей…", - додав глава держави.