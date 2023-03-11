Сколько РФ применила против Украины ракет и дронов-камикадзе: ответ Зеленского

С начала полномасштабного вторжения армия РФ выпустила по Украине уже более пяти тысяч ракет и более тысячи дронов-камикадзе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение участникам American Enterprise Institute World Forum.

"Уже более пяти тысяч российских ракет, более тысячи убийственных дронов, прежде всего иранских, применено Россией против наших городов. Почему РФ пришла на нашу землю? Разве у нее был хоть какой-то справедливый аргумент, чтобы начать эту войну? Не было ни одного. Это откровенная война тирании против свободы", - отметил Зеленский.

По его совам, в основе этой войны – ненависть и желание ограбить соседнюю нацию, желание Кремля стереть украинскую идентичность, украсть землю, ресурсы и культуру.

"Впервые за многие годы Европа видит, как зло сознательно и цинично обстреливает церкви, как крадет даже зерно и технику у фермеров, убивая хозяев. Сотни разрушенных украинских школ, сожженные оккупантом украиноязычные книги, расстрелянные учителя и представители местного самоуправления, тысячи вывезенных в РФ украинских детей…", - добавил глава государства.