Скільки РФ втратила від ударів по складах провідних маркетплейсів Wildberries та OZON

Російський ринок онлайн-торгівлі може недорахуватися близько 400 млн замовлень і 400 млрд рублів виручки через атаки українських дронів на склади великих маркетплейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Засновник аналітичної компанії Data Insight Федір Вірін повідомив, що фахівці переглянули прогноз зростання російського ринку онлайн-торгівлі на 20%.

Тепер аналітики очікують, що за підсумками 2026 року обсяг ринку складе близько 9,6 млрд замовлень проти 10 млрд, що раніше прогнозувалися.

Обсяг продажів, згідно з новою оцінкою, може становити 15 трлн рублів замість очікуваних раніше 15,4 трлн рублів.

За словами Віріна, перегляд прогнозу пов'язаний саме з наслідками атак на складську інфраструктуру маркетплейсів. Основна частина втрат, за його оцінкою, посідає Wildberries.

Що відбувається з Wildberries та Ozon

Як відомо, удари по складах Wildberries розпочалися 18 липня, а по об'єктах Ozon – 25 серпня. Через пошкодження складської інфраструктури частина товарів стала недоступною для покупців в окремих містах, а термін доставки збільшився.

За оцінкою Віріна, близько 30% замовлень, які виявилися "застряглими", або товарів, що зникли з продажу, покупці скасували. Решта попиту переважно перейшла на інші онлайн-майданчики, а частково – до звичайних магазинів.

Насамперед покупці почали шукати в офлайн-магазинах одяг, взуття та книги, а потім товари для дому. На цьому фоні російські торгові центри влітку фіксували зростання відвідуваності.

Додатковою проблемою для продавців Wildberries стали затримки із виплатами. Наприкінці серпня – на початку вересня частина продавців не отримала грошей, виведення яких вони запитували ще 17 серпня.

У Wildberries пояснювали затримку DDoS-атакою. Після появи інформації про проблему у ЗМІ маркетплейс здійснив виплати, проте повідомлення про затримки продовжили з'являтися.

Раніше провідний аналітик Data Insight Сергій Семко оцінював можливі збитки компанії Wildberries RWB, що управляє, від втрати складів та інфраструктури в 147-280 млрд рублів. Втрати продавців Wildberries попередньо оцінювалися в 445-507 млрд. рублів.

Втрати Ozon та його продавців аналітики Data Insight оцінюють приблизно в 100 млрд рублів.

За оцінкою аналітиків "Альфа-банку", різниця між втратами двох маркетплейсів пов'язана у тому числі з особливостями їхньої складської інфраструктури: у Ozon вона більш розгалужена, а більшість великих логістичних комплексів компанія орендує.