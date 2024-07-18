Скільки разів за час війни РФ обстрілювала лікарні в Україні: відповідь ВООЗ

В яких регіонах найбільше постраждалих лікарень

Обстріл "Охматдиту" в Києві вразив українців, і того дня також було атаковано багато інших закладів охорони здоров’я по всій країні, каже представник ВООЗ,

"У селі Липці Харківської області ВООЗ раніше встановили модульний пункт первинної медичної допомоги. Він також зазнав атаки, тепер цього пункту просто немає", – зауважує він.

За словами Ярно Хабіхта, є велика потреба документувати такі випадки. Зараз фіксація обстрілів на медичну інфраструктуру під час війни в Україні – одна з функцій ВООЗ.

"Станом на сьогодні ми відстежили та задокументували 1888 атак на інфраструктуру системи охорони здоров'я в Україні (на медичні установи, медиків, на автомобілі швидких тощо – ред.). Заразнаша роль полягає в тому, щоб забезпечити моніторинг, перевірку та звітність про атаки на систему охорони здоров’я", – каже співрозмовник.

У порівняння з ситуацією після 24 лютого 2022го, зараз стається більше обстрілів цивільної інфраструктури, ніж раніше.

"Ми втрачаємо колег – медичних працівників – медсестер, лікарів, парамедиків. У 2024 році також набагато більше працівників охорони здоров’я зазнали поранень. Такі обстріли позбавляють людей доступу до медичної допомоги", – зауважує представник ВООЗ.

У Всесвітній організації охорони здоров'я опублікували звіт, де навели дані про обстріли медичної інфраструктури в Україні , які збирали з листопада 2022-го по травень 2023 року.

"Набільше частково пошкоджених закладів охорони здоров’я – в Харківській області – 134 обєкти (21%), Чернігівській – 102 (33%), Донецькій – 102 (37%) та у Херсонській – 42 (48%). Є дані й щодо повного пошкодження закладів. Тут цифри такі: Харківська область – 39 (6%) об'єктів, Херсонська – 8 (9%) та Донецька – 43 (16%)", – наводить дані Ярно Хабіхт.