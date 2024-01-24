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Скільки ракетоносіїв вивели окупанти в Чорне море зранку: відповідь військових

Україна, Середа 24 січня 2024 09:46
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Скільки ракетоносіїв вивели окупанти в Чорне море зранку: відповідь військових Фото: скільки ракетоносіїв вивели окупанти у Чорне море 24 січня (youtube)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська вивели в Чорне море 10 кораблів, у тому числі два ракетоносії. Загальний залп складає 16 ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"У Чорному морі 10 кораблів ворожого недофлоту, серед яких 2 підводних та 1 надводний ракетоносій, загальне спорядження - 16 "Калібрів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Азовському морі на бойовому чергуванні 1 ворожий корабель.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові відбили 16 атак противника на Авдіївському напрямку, продовжили заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Ракетні війська вразили 2 кошти ППО противника.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, російські війська просунулися на північний схід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), просунулися вперед у районі Авдіївки та незначно просунулися на захід від Кремінної.

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