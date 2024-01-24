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Сколько ракетоносителей вывели оккупанты в Черное море утром: ответ военных

Украина, Среда 24 января 2024 09:46
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Сколько ракетоносителей вывели оккупанты в Черное море утром: ответ военных Фото: сколько ракетоносителей вывели оккупанты в Черное море 24 января (youtube)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска вывели в Черное море 10 кораблей, в том числе два ракетоностеля. Общий залп составляет 16 ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"В Черном море 10 кораблей вражеского недофлота, среди которых 2 подводных и 1 надводный ракетоноситель, общее снаряжение - 16 "Калибров", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Азовском море на боевом дежурстве 1 вражеский корабль.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные отразили 16 атак противника на Авдеевском направлении, продолжили меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Ракетные войска поразили 2 средства ПВО противника.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, российские войска продвинулись к северо-востоку от Новомихайловки (к юго-западу от Донецка), продвинулись вперед в районе Авдеевки и незначительно продвинулись к западу от Кременной.

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