Сколько ракетоносителей вывели оккупанты в Черное море утром: ответ военных

Российские войска вывели в Черное море 10 кораблей, в том числе два ракетоностеля. Общий залп составляет 16 ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины .

"В Черном море 10 кораблей вражеского недофлота, среди которых 2 подводных и 1 надводный ракетоноситель, общее снаряжение - 16 "Калибров", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Азовском море на боевом дежурстве 1 вражеский корабль.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные отразили 16 атак противника на Авдеевском направлении, продолжили меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Ракетные войска поразили 2 средства ПВО противника.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, российские войска продвинулись к северо-востоку от Новомихайловки (к юго-западу от Донецка), продвинулись вперед в районе Авдеевки и незначительно продвинулись к западу от Кременной.