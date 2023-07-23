Скільки ракетоносіїв вивела РФ з ранку в море: відповідь ВМС

"Підготовка триває постійно. Станом на зараз маємо 10 бойових кораблів, один з них ракетоносій, це підводний човен. Але він розряджений, порожній", - розповів він.

Крім того, за його словами, один корабель є в Азовському морі, як зазвичай і так само в Середземному морі є угрупування, але воно перебуває в Тартусі.

"Тобто носіїв в море нема. Але як би і був звідти вони таке озброєння використовувати не можуть", - додав він.

Обстріл Одеси 23 липня

У ніч проти 23 липня російські окупанти знову атакували Одесу. За словами речника ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ворог випустив близько 20 ракет п'яти різних типів. Зокрема, окупанти застосували ракети типу "Калібр" з підводного човна, який чергував на бойовому курсі. Детальніше про наслідки обстрілу Одеси - у матеріалі РБК-Україна.