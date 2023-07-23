Сколько ракетоносителей вывела РФ с утра в море: ответ ВМС

"Подготовка продолжается постоянно. По состоянию на сегодня имеем 10 боевых кораблей, один из них ракетоноситель, это подлодка. Но она разряжена, пуста", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, один корабль есть в Азовском море, как обычно, и так же в Средиземном море есть группировка, но она находится в Тартусе.

"То есть носителей в море нет. Но как бы и было оттуда они такое вооружение использовать не могут", - добавил он.

Обстрел Одессы 23 июля

В ночь на 23 июля российские оккупанты снова атаковали Одессу. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, враг выпустил около 20 ракет пяти разных типов. В частности, оккупанты применили ракеты типа "Калибр" с подводной лодки, которая дежурила на боевом курсе. Детальнее о последствиях обстрела Одессы - в материале РБК-Украина.