Скільки ракетоносіїв вивела РФ у Чорне море з ранку: відповідь ВМС
Фото: скільки ракетоносіїв вивела РФ у Чорне море 3 січня (youtube)
На ранок середи, 3 січня, російських ракетоносіїв в Чорному морі немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС України.
"В Чорному морі 3 ворожі кораблі", - йдеться в повідомленні.
Водночас, в Азовському морі 1 ворожий корабель, а в Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.
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