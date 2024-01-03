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Скільки ракетоносіїв вивела РФ у Чорне море з ранку: відповідь ВМС

Україна, Середа 03 січня 2024 09:05
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Скільки ракетоносіїв вивела РФ у Чорне море з ранку: відповідь ВМС Фото: скільки ракетоносіїв вивела РФ у Чорне море 3 січня (youtube)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок середи, 3 січня, російських ракетоносіїв в Чорному морі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС України.

"В Чорному морі 3 ворожі кораблі", - йдеться в повідомленні.

Водночас, в Азовському морі 1 ворожий корабель, а в Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.

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