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Сколько ракетоносителей вывела РФ в Черное море с утра: ответ ВМС

Украина, Среда 03 января 2024 09:05
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Сколько ракетоносителей вывела РФ в Черное море с утра: ответ ВМС Фото: сколько ракетоносителей вывела РФ в Черное море 3 января (youtube)
Автор: Наталия Гурковская

На утро среды, 3 января, российских ракетоносителей в Черном море нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС Украины.

"В Черном море 3 вражеских корабля", - говорится в сообщении.

В то же время, в Азовском море 1 вражеский корабль, а в Средиземном море 3 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет.

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