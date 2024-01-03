Сколько ракетоносителей вывела РФ в Черное море с утра: ответ ВМС

Фото: сколько ракетоносителей вывела РФ в Черное море 3 января (youtube)

На утро среды, 3 января, российских ракетоносителей в Черном море нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС Украины.

"В Черном море 3 вражеских корабля", - говорится в сообщении. В то же время, в Азовском море 1 вражеский корабль, а в Средиземном море 3 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет.