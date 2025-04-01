Скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі: відповідь ВМС

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, як і в попередні дні. Однак, військові попереджають, що в Середземному морі перебувають 4 судна, 3 з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 26 одиниць.

Також у ВМС поінформували, що сьогодні жоден корабель не здійснив прохід Керченською протокою. Ні до Чорного, ні до Азовського моря.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали військові.