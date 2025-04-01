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Скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі: відповідь ВМС

Фото: жоден корабель не здійснив прохід Керченською протокою (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, 1 квітня, в акваторії Чорного моря зафіксовано 2 російські носії "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, як і в попередні дні. Однак, військові попереджають, що в Середземному морі перебувають 4 судна, 3 з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 26 одиниць.

Також у ВМС поінформували, що сьогодні жоден корабель не здійснив прохід Керченською протокою. Ні до Чорного, ні до Азовського моря.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали військові.

Нагадаємо, у середині березня спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, де все ще перебувають російські кораблі.

За його словами, вони є в Середземному морі. Зокрема, судна супроводжують вантажі, які транспортують із сирійського порту Тартус. Крім цього, кораблі російського флоту залишаються в Новоросійську, і деякі - в Криму.

"Принаймні кораблі перебувають у морі, рух є. Рух у різні боки - як заходи, так і рух у західну частину Середземного моря, тобто там процеси тривають", - сказав Плетенчук.

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