Сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море: ответ ВМС

По состоянию на 06:00, 1 апреля, в акватории Черного моря зафиксировано 2 российские носители "Калибров" с общим залпом до 8 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.
В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, как и в предыдущие дни. Однако, военные предупреждают, что в Средиземном море находятся 4 судна, 3 из которых являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 26 единиц.
Также в ВМС проинформировали, что сегодня ни один корабль не совершил проход Керченским проливом. Ни в Черное, ни в Азовское море.
"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили военные.
Напомним, в середине марта спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, где все еще находятся российские корабли.
По его словам, они есть в Средиземном море. В частности, судна сопровождают грузы, которые транспортируют из сирийского порта Тартус. Помимо этого, корабли российского флота остаются в Новороссийске, и некоторые - в Крыму.
"По крайней мере, корабли находятся в море, движение есть. Движение в разные стороны - как заходы, так и движение в западную часть Средиземного моря, то есть там процессы продолжаются", - сказал Плетенчук.
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