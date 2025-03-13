Де все ще перебувають російські кораблі: відповідь ВМС

Кораблі Російської Федерації все ще перебувають у Середземному морі. Вони супроводжують вантажі, які транспортують з сирійського порту Тартус.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наразі у Чорному морі кораблі російського флоту залишаються у Новоросійську, та деякі - у Криму.

"Принаймні, кораблі перебувають в морі, рух є. Рух в різні боки - як заходи, так й рух у західну частину Середземного моря, тобто там процеси тривають", - зазначив речник.

Плетенчук зауважив, що у випадку, якщо база в Тартусі буде закрита для росіян, то у них є певна альтернатива в тому регіоні. Мова про "дружні" режими в Африці, адже Сирія була для росіян базою забезпечення для їхньої діяльності.

"У них там працюють підрозділи, які раніше входили до складу так званого "Вагнера" (ПВК "Вагнер" - ред.). Вони ж нікуди не поділися – ні підрозділи, ні інтереси. Відповідно, їх потрібно забезпечувати", - констатував Плетенчук.

Також відомо, що наразі логістика для росіян у тому регіоні значно не зміниться.

"Суттєво для них змінилася ситуація, коли перекрили Босфор (через війну в Україні - ред.). Коли протоки були закриті Туреччиною для так званого "сирійського експреса", який був коротким логістичним шляхом з Новоросійська до Сирії та, відповідно, до Африки", - пояснив військовий.

Плетенчук розповів, що в Азово-Чорноморському регіоні, фактично всі кораблі базуються у Новоросійську. У в окупованому Криму залишаються одиниці, які не можна назвати безпосередньо бойовою частиною Чорноморського флоту РФ.

Зауважимо, що за даними британської розвідки, після трьох років війни військово-морські можливості Росії в Чорному морі істотно обмежені через високоефективні українські операції. Однак кораблі здатні завдавати дальніх ударів ракетами.