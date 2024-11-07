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Скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі та який залп: дані ВМС

Четвер 07 листопада 2024 07:30
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Скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі та який залп: дані ВМС Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 7 листопада, у Чорному морі знову зафіксовано вороже судно. Воно може нести загрозу для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Так, сьогодні станом на 06:00, в акваторії Чорного моря перебуває один корабель РФ, який є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте ще одне судно зафіксовано у Середземному морі. Воно є носієм "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 5 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 8 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

У ВМС вкотре наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі та який залп: дані ВМС

Нагадаємо, що 2 листопада після паузи у два тижні Росія відновила виведення ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. У наступні дні кількість суден не збільшувалася. Військові щодня фіксували тільки одне із загальним залпом до 4 ракет.

При цьому, в Азовське море РФ уже дуже давно не виводить кораблі.

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