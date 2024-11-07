Сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море и какой залп: данные ВМС

Утром, 7 ноября, в Черном море снова зафиксировано вражеское судно. Оно может представлять угрозу для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

Так, сегодня по состоянию на 06:00, в акватории Черного моря находится один корабль РФ, который является носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако еще одно судно зафиксировано в Средиземном море. Оно является носителем "Калибров" общим залпом до 8 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 5 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 8 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

В ВМС подчеркнули, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.