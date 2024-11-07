Сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море и какой залп: данные ВМС
Утром, 7 ноября, в Черном море снова зафиксировано вражеское судно. Оно может представлять угрозу для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.
Так, сегодня по состоянию на 06:00, в акватории Черного моря находится один корабль РФ, который является носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако еще одно судно зафиксировано в Средиземном море. Оно является носителем "Калибров" общим залпом до 8 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю - 5 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю - 8 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
В ВМС подчеркнули, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним, что 2 ноября после паузы в две недели Россия возобновила вывод ракетносителей в акватории Черного моря. В последующие дни количество суден не увеличивалось. Военные ежедневно фиксировали только одно с общим залпом до 4 ракет.
При этом, в Азовское море РФ уже очень давно не выводит корабли.
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