Скільки ракет Taurus і якої дальності може отримати Україна: відповідь експерта

Питання кількості Taurus

Як пояснив експерт, компанія-виробник Taurus працює на склад, у зв'язку з чим не мають "зайвих" ракет.

"Немає такого, що вони працюють, складують, а потім, коли уряд, каже "нам потрібно", компанія продає. Ні, є замовлення від уряду на 500 штук, вони 500 роблять і отримують фінансування, 501-й вже не зроблять. Це одна історія", - розповів експерт.

Питання далекобійності Taurus

Іншим нюансом є негласна домовленість між 35 країнами світу, серед яких є Україна та Німеччина. Домовленість зобов'язує кожного з учасників не передавати іншим країнам ракетне озброєння, яке має радіус дії більше 300 кілометрів й вагу більше 500 кг вибухової речовини.

"ATACMS є з радіусом 500 км. Але ми отримали 300. Storm Shadow з великими радіусами дій? Ми отримали 250. Тому з великою долею ймовірності ми можемо отримати експортний варіант німецьких ракет Taurus з радіусом дії 299 км", - пояснив він.