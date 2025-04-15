Сколько ракет Taurus и какой дальности может получить Украина: ответ эксперта

Вопрос количества Taurus

Как пояснил эксперт, компания-производитель Taurus работает на склад, в связи с чем не имеют "лишних" ракет.

"Нет такого, что они работают, складируют, а потом, когда правительство, говорит "нам нужно", компания продает. Нет, есть заказ от правительства на 500 штук, они 500 делают и получают финансирование, 501-й уже не сделают. Это одна история", - рассказал эксперт.

Вопрос дальнобойности Taurus

Другим нюансом является негласная договоренность между 35 странами мира, среди которых есть Украина и Германия. Договоренность обязывает каждого из участников не передавать другим странам ракетное вооружение, которое имеет радиус действия более 300 километров и вес более 500 кг взрывчатого вещества.

"ATACMS есть с радиусом 500 км. Но мы получили 300. Storm Shadow с большими радиусами действий? Мы получили 250. Поэтому с большой долей вероятности мы можем получить экспортный вариант немецких ракет Taurus с радиусом действия 299 км", - пояснил он.