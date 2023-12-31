Скільки ракет та дронів збили з початку повномасштабної війни: відповідь Повітряних сил

Українські військові з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації знищили більше ніж 1,5 тисячі ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука
"Із 24 лютого 2022 року Силами оборони України знищено 1709 ракет різних типів", - повідомили в Повітряних силах.
Зокрема, серед них:
"Здобуваючи бойовий досвід, отримуючи від партнерів додаткове озброєння, протиповітряна оборона із кожним днем ставала сильнішою", - повідомив командувач.
Крім цього було проведено декілька операцій зі знищення російських літаків, що тероризували українців керованими авіабомбами та іншими засобами ураження.
Загалом з початку вторгнення знищено 329 літаків та 324 гелікоптери противника. За цей час авіація Повітряних Сил здійснила понад 16 000 вильотів:
"Завдаючи болючих ударів по військових об’єктах, засобах ППО, живій силі та техніці противника, українські пілоти найбільше прагнуть у наступному році робити свою справу ще ефективніше", - заявив Олещук.
Нагадаємо, що вночі, 29 грудня, терористи завдали наймасованішого удару по території України. Загалом ворог випустив 36 БпЛА типу "Шахед" й десятки ракет, серед яких: Х-101/Х-555/Х-55, "Кинджал", Х-31П, Х-59. Зокрема росіяни запустили 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілили по Харкову.
Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.
Над Києвом протиповітряна оборона знищила більше ніж 30 цілей. В столиці внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівках та на складі. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.
Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.
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