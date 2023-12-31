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Сколько ракет и дронов сбили с начала полномасштабной войны: ответ Воздушных сил

Фото: в Воздушных силах рассказали, сколько ракет РФ было уничтожено (defence-ua.com)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные с первого дня полномасштабного вторжения Российской Федерации уничтожили более 1,5 тысячи ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

"С 24 февраля 2022 года Силами обороны Украины уничтожено 1709 ракет различных типов", - сообщили в Воздушных силах.

В частности, среди них:

  • Х-101/555/55 - выпущено - 1360, уничтожено - 1045;
  • "Калибр" - выпущено - 834, уничтожено - 397;
  • "Искандер-К" - выпущено 154, уничтожено - 62;
  • Ударные БпЛА "Shahed-136/131" - выпущено - 3940, уничтожено - 3095.

"Получая боевой опыт, получая от партнеров дополнительное вооружение, противовоздушная оборона с каждым днем становилась сильнее", - сообщил командующий.

Кроме этого было проведено несколько операций по уничтожению российских самолетов, которые терроризировали украинцев управляемыми авиабомбами и другими средствами поражения.

Всего с начала вторжения уничтожено 329 самолетов и 324 вертолета противника. За это время авиация Воздушных Сил совершила более 16 000 вылетов:

  • 7 600 - на огневое поражение:
  • 8 600 - на истребительное авиационное прикрытие.

"Нанося болезненные удары по военным объектам, средствам ПВО, живой силе и технике противника, украинские пилоты больше всего стремятся в следующем году делать свое дело еще эффективнее", - заявил Олещук.

Ракетный удар по Украине

Напомним, что ночью, 29 декабря, террористы нанесли самый массированный удар по территории Украины. В общей сложности враг выпустил 36 БпЛА типа "Шахед" и десятки ракет, среди которых: Х-101/Х-555/Х-55, "Кинжал", Х-31П, Х-59. В частности, россияне запустили 14 зенитных управляемых ракет С-300, которыми попали по Харькову.

Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.

Над Киевом противовоздушная оборона уничтожила более 30 целей. В столице в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажках и на складе. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

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