Скільки ракет КНДР застосувала Росія проти України: відповідь ГУР

На запитання про використання Росією балістичних ракет KN-23 для атак на Україну, Черняк повідомив, що окупанти вже випустили близько 60 таких ракет північнокорейського виробництва.

Він зауважив, що KN-23 створені на основі застарілих технологій, через що їхня точність не є дуже високою. Однак Росія також отримує від КНДР величезну кількість артилерійських боєприпасів, які налічують мільйони одиниць.

"Ми постійно бачимо переміщення вантажів, контейнерів. Не виключаємо, що там можуть бути артилерійські боєприпаси, які Північна Корея виготовляє, які вже містяться в неї на складах. Так, це теж величезна небезпека для України", - додав він.

Представник української розвідки підкреслив, що, незважаючи на власні військові ресурси, Росія також залучає боєприпаси, вироблені в Північній Кореї.

KN-23

На початку літа диктатори Росії та Північної Кореї, Володимир Путін і Кім Чен Ин, підписали угоду про всебічне стратегічне партнерство. Документ передбачає взаємну підтримку у разі агресії проти однієї зі сторін. Водночас Путін намагався переконати Кіма відкрити дипломатичні представництва в окупованих Донецьку та Луганську. Пентагон висловив стурбованість можливою участю північнокорейських солдатів у війні в Україні, назвавши їх потенційним "гарматним м’ясом".

За інформацією The Guardian, є ймовірність, що війська КНДР допомагають окупантам в запуску ракет KN-23.