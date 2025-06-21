Скільки ракет і дронів має Росія: ГУР розкрило запаси та темпи виробництва

Станом на 15 червня 2025 року Росія має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті ракети та гіперзвукові "Кинжали".
Про це йдеться у відповіді Головного управління розвідки Міністерства оборони України на запит РБК-Україна.
Крім того, Москва володіє тисячами ударних безпілотників типу Shahed-136 та їхніх імітаторів, повідомляє українська воєнна розвідка (ГУР).
Основні запаси ракет РФ включають:
За даними ГУР, Росія виробляє до 195 ракет щомісяця, зокрема:
За даними воєнної розвідки, станом на 15 червня у Росії було понад 6 тисяч ударних БПЛА типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1", а також понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера").
За оцінкою ГУР, РФ здатна виробляти до 170 таких дронів на добу - ударних та імітаторів.
При цьому до кінця цього року Москва планує наростити виробництво цих БПЛА до 190 одиниць на день.
Нагадаємо, що РФ дедалі частіше використовує на полі бою в Україні швидкі мотоцикли та всюдиходи. Запасів танків і бронетехніки у країни-агресора може вистачити максимум до кінця поточного року.
Аналітики послалися на джерело в соцмережах, яке стежить за обладнанням на російських військових складах за допомогою супутникових знімків.
На складах РФ зберігається 46% її довоєнних запасів танків, а також 42% таких запасів БМП і 48% запасів БТР.
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