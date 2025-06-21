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Сколько ракет и дронов имеет Россия: ГУР раскрыло запасы и темпы производства

Фото: Россия накопила почти 2 тысячи ракет и тысячи ударных дронов (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Ульяна Безпалько

По состоянию на 15 июня 2025 года Россия имеет на вооружении более 1950 стратегических ракет различного типа, среди которых баллистические, крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы"

Об этом говорится в ответе Главного управления разведки Министерства обороны Украины на запрос РБК-Украина.

Кроме того, Москва владеет тысячами ударных беспилотников типа Shahed-136 и их имитаторов, сообщает украинская военная разведка (ГУР).

Основные запасы ракет РФ включают:

  • до 500 баллистических ракет 9М723 "Искандер-М";
  • до 300 крылатых ракет 9М728/9М729 "Искандер-К";
  • до 260 крылатых ракет Х-101, которые запускают бомбардировщики Ту-95 и Ту-160;
  • до 280 крылатых ракет Х-22/Х-32 с бомбардировщиков Ту-22М3;
  • более 400 крылатых ракет 3М-14 "Калибр";
  • до 150 гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" на истребителях МиГ-31К;
  • до 60 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.

По данным ГУР, Россия производит до 195 ракет ежемесячно, в частности:

  • до 60 ракет "Искандер-М";
  • до 20 "Искандер-К";
  • до 60 "Х-101";
  • до 10 модернизированных Х-32;
  • до 30 "Калибров";
  • до 15 "Кинжалов".

Производство дронов

По данным военной разведки, по состоянию на 15 июня в России было более 6 тысяч ударных БПЛА типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1", а также более 6 тысяч имитаторов ("Гербера").

По оценке ГУР, РФ способна производить до 170 таких дронов в сутки - ударных и имитаторов.

При этом до конца этого года Москва планирует нарастить производство этих БПЛА до 190 единиц в день.

Напомним, что РФ все чаще использует на поле боя в Украине быстрые мотоциклы и вездеходы. Запасов танков и бронетехники у страны-агрессора может хватить максимум до конца текущего года.

Аналитики сослались на источник в соцсетях, который следит за оборудованием на российских военных складах с помощью спутниковых снимков.

На складах РФ хранится 46% ее довоенных запасов танков, а также 42% таких запасов БМП и 48% запасов БТР.

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