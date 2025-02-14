Скільки працівників держорганів були позбавлені інвалідності після перевірок: відповідь ДБР

"Я можу сказати, що на підставі перевірок і з’ясування всіх обставин, хто і як набував інвалідність, на сьогодні понад 200 працівників державних установ позбавлені інвалідності повністю. Це працівники митниці, податкової, прокуратури, а також інших правоохоронних органів", - розповіла Сапьян.

За її словами, протягом останніх трьох місяців відбулося зниження груп інвалідності, що вплинуло на виплати.

Ліквідація МСЕК в Україні

Нагадаємо, 30 грудня минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. Він почне діяти вже з 1 січня.

Згідно із законом, з 1 січня 2025 року в українських кластерних і надкластерних лікарнях запрацюють експертні комісії, які замінять МСЕК. Такі комісії проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я.