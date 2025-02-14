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Скільки працівників держорганів були позбавлені інвалідності після перевірок: відповідь ДБР

П'ятниця 14 лютого 2025 14:49
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Скільки працівників держорганів були позбавлені інвалідності після перевірок: відповідь ДБР Фото: Тетяна Сапьян (ptcu_gp.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

У результаті перевірок понад 200 працівників державних установ втратили статус осіб з інвалідністю. Серед них - співробітники митниці, податкової та прокуратури.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла радниця голови Державного бюро розслідувань з питань комунікацій Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

"Я можу сказати, що на підставі перевірок і з’ясування всіх обставин, хто і як набував інвалідність, на сьогодні понад 200 працівників державних установ позбавлені інвалідності повністю. Це працівники митниці, податкової, прокуратури, а також інших правоохоронних органів", - розповіла Сапьян.

За її словами, протягом останніх трьох місяців відбулося зниження груп інвалідності, що вплинуло на виплати.

Ліквідація МСЕК в Україні

Нагадаємо, 30 грудня минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. Він почне діяти вже з 1 січня.

Згідно із законом, з 1 січня 2025 року в українських кластерних і надкластерних лікарнях запрацюють експертні комісії, які замінять МСЕК. Такі комісії проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я.

Як повідомляв голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко, станом на кінець 2024-го статусу інвалідності були позбавлені майже 200 осіб.

РБК-Україна писало, як змінились правила оформлення інвалідності з січня.

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