Сколько работников госорганов были лишены инвалидности после проверок: ответ ГБР

В результате проверок более 200 работников государственных учреждений потеряли статус лиц с инвалидностью. Среди них - сотрудники таможни, налоговой и прокуратуры.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала советник главы Государственного бюро расследований по вопросам коммуникаций Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

"Я могу сказать, что на основании проверок и выяснения всех обстоятельств, кто и как приобретал инвалидность, на сегодня более 200 работников государственных учреждений лишены инвалидности полностью. Это работники таможни, налоговой, прокуратуры, а также других правоохранительных органов", - рассказала Сапьян.

По ее словам, в течение последних трех месяцев произошло снижение групп инвалидности, что повлияло на выплаты.

Ликвидация МСЭК в Украине

Напомним, 30 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий. Он начнет действовать уже с 1 января.

Согласно закону, с 1 января 2025 года в украинских кластерных и надкластерных больницах заработают экспертные комиссии, которые заменят МСЭК. Такие комиссии будут проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.