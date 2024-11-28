Скільки потрібно часу, щоб стабілізувати енергосистему України: оцінка експерта

Сьогодні ЗМІ цитували заяву нардепа Сергія Нагорняка про те, що на стабілізацію роботи енергосистеми України після останньої атаки РФ знадобиться дві-три доби.

Однак Омельченко не згоден з такою думкою.

"Знадобиться набагато більше днів. Тому що пошкодження такі, які завдані сьогодні й вони наклалися ще на попередні пошкодження. Думаю, знадобиться набагато більше. Десять днів, можливо два тижні й це не факт, що не буде нових обстрілів", - зазначив він.

Експерт наголосив, що у Росії вікно можливостей дуже обмежено і вона буде робити все для того, щоб до Нового року повністю зруйнувати українську енергосистему.

"Вони поступово просуваються до знищення нашої енергосистеми. Ми тримаємося, що можемо то робимо, але просування йде і, на жаль, в тому числі через пасивну позицію міжнародних організацій, світового співтовариства на ядерний тероризм", - додав він.

Омельченко зазначив, що партнери та міжнародні організації могли б вжити певних заходів, щоб зупинити російські атаки на енергооб'єкти України.

"Сказати, що якщо будете бити по українській енергосистемі, перекриємо вихід нафти з Балтики, з Чорного моря і все, застосуємо жорсткі санкції до всієї фінансової системи, арештуємо всю російську власність за кордоном. І все б це дуже швидко закінчилося б. Але чомусь це не робиться і терорист відчуває цю слабкість і відчуває себе господарем ситуації. Це найбільше бентежить", - додав експерт.