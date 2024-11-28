Сколько нужно времени, чтобы стабилизировать энергосистему Украины: оценка эксперта

Сегодня СМИ цитировали заявление нардепа Сергея Нагорняка о том, что на стабилизацию работы энергосистемы Украины после последней атаки РФ понадобится двое-трех суток.

Однако Омельченко не согласен с таким мнением.

"Потребуется гораздо больше дней. Потому что повреждения такие, которые нанесены сегодня и они наложились еще на предыдущие повреждения. Думаю, понадобится гораздо больше. Десять дней, возможно, две недели и это не факт, что не будет новых обстрелов", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что у России окно возможностей очень ограничено и она будет делать все для того, чтобы до Нового года полностью разрушить украинскую энергосистему.

"Они постепенно продвигаются к уничтожению нашей энергосистемы. Мы держимся, что можем это делаем, но продвижение идет и, к сожалению, в том числе из-за пассивной позиции международных организаций, мирового сообщества на ядерный терроризм", - добавил он.

Омельченко отметил, что партнеры и международные организации могли бы принять определенные меры, чтобы остановить российские атаки на энергообъекты Украины.

"Сказать, что если будете бить по украинской энергосистеме, перекроем выход нефти из Балтики, из Черного моря и все, применим жесткие санкции ко всей финансовой системе, арестуем всю российскую собственность за рубежом. И все бы это очень быстро закончилось бы. Но почему-то это не делается и террорист чувствует эту слабость и чувствует себя хозяином ситуации. Это больше всего смущает", - добавил эксперт.