Сколько нужно времени, чтобы стабилизировать энергосистему Украины: оценка эксперта

Для стабилизации энергосистемы Украины после сегодняшней атаки России потребуется до двух недель. Однако при условии, что не будет новых обстрелов энергетических объектов.
Об этом в комментарии Telegram-каналу РБК-Украина рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.
Сегодня СМИ цитировали заявление нардепа Сергея Нагорняка о том, что на стабилизацию работы энергосистемы Украины после последней атаки РФ понадобится двое-трех суток.
Однако Омельченко не согласен с таким мнением.
"Потребуется гораздо больше дней. Потому что повреждения такие, которые нанесены сегодня и они наложились еще на предыдущие повреждения. Думаю, понадобится гораздо больше. Десять дней, возможно, две недели и это не факт, что не будет новых обстрелов", - отметил он.
Эксперт подчеркнул, что у России окно возможностей очень ограничено и она будет делать все для того, чтобы до Нового года полностью разрушить украинскую энергосистему.
"Они постепенно продвигаются к уничтожению нашей энергосистемы. Мы держимся, что можем это делаем, но продвижение идет и, к сожалению, в том числе из-за пассивной позиции международных организаций, мирового сообщества на ядерный терроризм", - добавил он.
Омельченко отметил, что партнеры и международные организации могли бы принять определенные меры, чтобы остановить российские атаки на энергообъекты Украины.
"Сказать, что если будете бить по украинской энергосистеме, перекроем выход нефти из Балтики, из Черного моря и все, применим жесткие санкции ко всей финансовой системе, арестуем всю российскую собственность за рубежом. И все бы это очень быстро закончилось бы. Но почему-то это не делается и террорист чувствует эту слабость и чувствует себя хозяином ситуации. Это больше всего смущает", - добавил эксперт.
Напомним, сегодня Россия нанесла новый массированный удар по Украине, выпустив 91 ракету и 97 дронов. Под ударом была энергетика.
Воздушные силы ВСУ отмечали, что зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора. Спасатели заявили, что повреждения есть в 14 областях Украины.
Повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.
При обстреле энергетики вводили аварийные отключения света. Экстренные ограничения отменили, однако действуют повременные отключения.
Детальнее о последствиях массированной атаки РФ по энергетике - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.