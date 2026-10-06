Скільки посилка може лежати на пошті безкоштовно: правила "Укрпошти" та "Нової пошти"

"Нова пошта": скорочення термінів з жовтня

З 1 жовтня "Нова пошта" зменшила термін безкоштовного зберігання посилок у відділеннях із семи до п'яти днів.

Чому це важливо: У компанії наголошують, що швидкість отримання сьогодні є запорукою безпеки - що менше часу відправлення перебуває у відділенні, то нижчий ризик його пошкодження чи втрати. За статистикою, 97% клієнтів і так забирають замовлення впродовж перших п'яти днів, тому більшість не відчує змін.

На що поширюються правила: Нововведення стосується документів, посилок, вантажів, а також шин і дисків. Водночас строк безплатного зберігання палет залишився незмінним - 3 дні.

"Укрпошта": терміни без змін до кінця року

Своєю чергою "Укрпошта" повідомила, що не змінювала і до Нового року не планує змінювати терміни безкоштовного зберігання посилок, зважаючи на повітряні тривоги та інші виклики.

Умови зберігання:

у місті - 7 днів;

у селі - 14 днів.

Крім того, увесь жовтень переадресація посилок між відділеннями "Укрпошти" залишається безкоштовною. Продовжити термін зберігання (вартоістю 10 грн на добу) чи замовити переадресацію можна онлайн у мобільному застосунку "Укрпошта 2.0" без оформлення паперових заяв.