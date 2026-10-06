Сколько посылка может лежать на почте бесплатно: правила "Укрпочты" и "Новой почты"

"Новая почта": сокращение сроков с октября

С 1 октября "Новая почта" снизила срок бесплатного хранения посылок в отделениях с семи до пяти дней.

Почему это важно: В компании отмечают, что скорость получения сегодня является залогом безопасности - чем меньше времени отправления находится в отделении, тем меньше риск его повреждения или потери. По статистике, 97% клиентов и так забирают заказы в течение первых пяти дней, поэтому большинство не почувствует изменений.

На что распространяются правила: Нововведение касается документов, посылок, грузов, а также шин и дисков. В то же время срок бесплатного хранения паллет остался неизменным - 3 дня.

"Укрпочта": сроки без изменений до конца года

В свою очередь "Укрпочта" сообщила, что не меняла и до Нового года не планирует изменять сроки бесплатного хранения посылок, учитывая воздушные тревоги и другие вызовы.

Условия хранения:

в городе - 7 дней;

в деревне - 14 дней.

Кроме того, весь октябрь переадресация посылок между отделениями "Укрпочты" остается бесплатной. Продлить срок хранения (стоимостью 10 грн в сутки) или заказать переадресацию можно онлайн в мобильном приложении "Укрпочта 2.0" без оформления бумажных заявлений.