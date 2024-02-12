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Скільки поляків підтримують продовження пільг для українців: опитування

Фото: Підтримка України у Польщі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Польський Сейм продовжив тимчасовий захист для українців у Польщі до 30 червня 2024 року. Після цього планується змінити програму підтримки втікачів від війни.

Скільки поляків підтримують продовження пільг для українців, РБК-Україна розповідає з посиланням на money.pl.

Продовження положень спецзакону про допомогу українцям у Польщі до 30 червня 2024 передбачає, що до того часу біженці з України можуть розраховувати на такі пільги за рахунок держави: харчування та проживання, медичне обслуговування, доступ до освіти та польських соціальних виплат – від 800 злотих (7490 грн) щомісяця на дітей, до 1000 злотих (9360 грн) при народженні дитини, 300 злотих (2807 грн) як одноразову допомогу.

Водночас продовження пільг для українців не підтримує більша частина польського суспільства. Про це свідчать результати дослідження Варшавського університету, яке опублікувало видання Rzeczpospolita.

Згідно з опитуванням, більшість поляків хочуть, щоб українці працювали у Польщі. Водночас знижується підтримка комплексної соціальної допомоги для українців, фінансування харчування та проживання.

Зазначається, що порівняно з квітнем 2022 року тих, хто підтримував пільги українським біженцям, стало менше 12%. Зараз ставлення поляків таке:

  • проти фінансування пільг для українських дітей виступають 53% респондентів;
  • не хочуть рівного доступу до соціальної допомоги 47% опитаних;
  • за припинення фінансування державою розміщення та харчування біженців з України – 44%;
  • підтримують надання пільг українцям – 21% опитаних.

У квітні 2022 року рівень підтримки програми уряду з допомоги українцям був значно вищий. Зокрема, пільги українцям підтримували 50% респондентів, а проти були лише 20%.

Нагадаємо, ми писали, як вплине на біженців у Польщі зміна правил тимчасового захисту. Із грудня українці активніше подають документи на дозвіл на проживання.

Також ми розповідали, що українці масово виїжджають із Польщі. Лише в грудні із системи соціального страхування вибули майже 7 тисяч громадян України.

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