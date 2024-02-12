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Сколько поляков поддерживают продление льгот для украинцев: опрос

Фото: Поддержка Украины в Польше (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Польский Сейм продлил временную защиту для украинцев в Польше до 30 июня 2024 года. После этого планируется изменить программу поддержки бежавших от войны.

Сколько поляков поддерживают продление льгот для украинцев, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на money.pl.

Продление положений спецзакона о помощи украинцам в Польше до 30 июня 2024 года предусматривает, что до этого времени беженцы из Украины могут рассчитывать на такие льготы за счет государства: питание и проживание, медицинское обслуживание, доступ к образованию и польских социальных выплат – от 800 злотых (7490 грн) ежемесячно на детей до 1000 злотых (9360 грн) при рождении ребенка, 300 злотых (2807 грн) в качестве единовременной помощи.

В то же время, продолжение льгот для украинцев не поддерживает большая часть польского общества. Об этом свидетельствуют результаты исследования Варшавского университета, опубликованного изданием Rzeczpospolita.

Согласно опросу, большинство поляков хотят, чтобы украинцы работали в Польше. В то же время, снижается поддержка комплексной социальной помощи для украинцев, финансирование питания и проживания.

Отмечается, что по сравнению с апрелем 2022 года тех, кто поддерживает льготы украинским беженцам, стало меньше 12%. Сейчас отношение поляков такое:

  • против финансирования льгот для украинских детей выступают 53% респондентов;
  • не хотят равного доступа к социальной помощи 47% опрошенных;
  • за прекращение финансирования государством размещения и питания беженцев из Украины – 44%;
  • поддерживают предоставление льгот украинцам – 21% опрошенных.

В апреле 2022 года уровень поддержки программы правительства по помощи украинцам был значительно выше. В частности, льготы украинцам поддерживали 50% респондентов, а против были всего 20%.

Напомним, мы писали, как повлияет на беженцев в Польше изменение правил временной защиты. С декабря украинцы активнее подают документы на вид на жительство.

Также мы рассказывали, что украинцы массово уезжают из Польши. Только в декабре из системы социального страхования выбыли около 7 тысяч граждан Украины.

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