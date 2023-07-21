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Скільки поліцейський перейшли на бік ворога на початку війни: відповідь Клименка

Фото: Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На початку повномасштабного вторгнення Росії було звільнено близько 3,5 тисяч правоохоронців. Близько 250 з них перейшли на бік ворога.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Радіо Свобода".

Як розповів Клименко, правоохоронці, які залишились на тимчасово окупованих територіях, несанкціоновано покинули територію України або ж перейшли на бік ворога - були звільнені. Йдеться про близько 3,5 тисячі осіб зі 130 тисяч особового складу.

"Але ми зважали на те, що частина з цих людей виїхала у перший день чи в перші два-три дні за кордон або на Західну Україну несакціоновано. Ми таких людей звільнили. Вони входять у ці 3,5 тисячі. Частина людей мала родичів тяжкохворих на цій території. Вони відмовилися виходити з цих територій. Частина з них написали рапорти на звільнення і були у той же ж день звільнені. І одиниці, які залишилися і співпрацювали з ворогом", - пояснив Клименко.

За словами міністра, близько 250 осіб погодились співпрацювати з російськими силами. Водночас вони не обіймали керівних посад раніше, а перейшли на бік ворога, щоб стати трошки "вище".

"Як правило, це люди, які не досягли в житті на той час жодних кар’єрних або професійних висот", - додав Клименко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, підрозділи "Гвардії наступу" будуть розформовані після завершення війни.

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