Що буде з "Гвардією наступу" після війни: відповідь Клименка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка в інтерв'ю Радіо Свобода .

"Ці підрозділи ("Гвардії наступу" - ред.) будуть розформовані (після закінчення війни - ред.). Ці військовослужбовці та поліцейські будуть виконувати свої функції й прикордонники, відповідно до функціоналу тієї чи іншої військової частини, чи підрозділу поліції", - сказав Клименко.

За його словами, після війни добровольці з "Гвардії наступу" будуть проводити стабілізаційні заходи на звільнених територіях, які були окуповані з 2014 року. Зокрема, вони охоронятимуть публічний порядок та документуватимуть воєнні злочини, які за 9 років були скоєні зна території Луганської та Донецької областей.

"Гвардія наступу"

Нагадаємо, у лютому Міністерство внутрішніх справ почало формування "Гвардії наступу", метою якої буде звільнення територій від російських окупантів. За два місяці подали заявки понад 35 тисяч добровольців.

У березні Верховна Рада визначила повноваження "Гвардії наступу" та дозволила застосовувати зброю.