Скільки податків треба заплатити під час продажу квартири: роз’яснення юриста

Які податки потрібно сплатити під час продажу житла

Продаж нерухомого майна супроводжується необхідністю сплати податків та зборів, які передбачені українським законодавством. Під час укладання договору купівлі-продажу квартири чи будинку варто врахувати такі обов’язкові платежі: військовий та пенсійний збори, податок на дохід фізичних осіб (ПДФО) та державне мито.

Військовий збір становить 1,5% від вартості нерухомості. Його сплачують під час кожної угоди з купівлі-продажу нерухомого майна.

Пенсійний збір дорівнює 1% вартості придбаної нерухомості та сплачується одноразово при реєстрації угоди.

При продажу нерухомості ПДФО може накладатися за різними ставками:

Якщо це перша угода протягом року, податок не сплачується, за умови що власність перебуває у власника понад три роки.

Якщо нерухомість була у власності менше ніж три роки, навіть перший продаж оподатковується за ставкою 5%.

У разі повторного продажу протягом одного року, ставка податку також складає 5%, а для наступних угод – вже 18%.

Важливо пам’ятати, що у випадку, коли нерухомість була отримана у спадщину, ПДФО на таку угоду не накладається, незалежно від тривалості володіння.

Державне мито – це плата за нотаріальні послуги, яка становить 1% від вартості придбаної нерухомості. Вона стягується за послуги посвідчення переходу права власності.

Хто сплачує податки

Зазвичай, податки та збори покладаються на продавця. Однак на практиці, часто під час укладання угоди продавець може вимагати, щоб покупець взяв на себе зобов’язання з оплати всіх або частини податків. Це питання зазвичай узгоджується під час переговорів між сторонами