Сколько налогов нужно заплатить при продаже квартиры: разъяснение юриста

Какие налоги нужно оплатить при продаже жилья

Продажа недвижимого имущества сопровождается необходимостью уплаты налогов и сборов, предусмотренных украинским законодательством. При заключении договора купли-продажи квартиры или дома следует учесть следующие обязательные платежи: военный и пенсионный сбор, налог на доход физических лиц (НДФЛ) и государственная пошлина.

Военный сбор составляет 1,5% стоимости недвижимости. Его платят во время каждой сделки по купле-продаже недвижимого имущества.

Пенсионный сбор равен 1% от стоимости приобретенной недвижимости и уплачивается единовременно при регистрации сделки.

При продаже недвижимости НДФЛ может налагаться по разным ставкам:

Если это первое соглашение за год, налог не уплачивается, при условии что собственность находится у собственника более трех лет.

Если недвижимость была в собственности менее трех лет, даже первая продажа облагается налогом по ставке 5%.

В случае повторной продажи в течение одного года ставка налога также составляет 5%, а для последующих сделок – уже 18%.

Важно помнить, что в случае, когда недвижимость была получена по наследству, НДФЛ на такое соглашение не налагается, независимо от продолжительности владения.

Государственная пошлина – это плата за нотариальные услуги, которая составляет 1% стоимости приобретенной недвижимости. Она взимается за сервисы удостоверения перехода права принадлежности.

Кто платит налоги

Как правило, налоги и сборы возлагаются на продавца. Однако на практике, часто при заключении сделки продавец может потребовать, чтобы покупатель взял на себя обязательство по оплате всех или части налогов. Этот вопрос обычно согласовывается при переговорах между сторонами