Сколько налогов нужно заплатить при продаже квартиры: разъяснение юриста

Продажа недвижимости связана с рядом налоговых обязательств, которые следует учитывать обеим сторонам сделки.
РБК-Украина узнала у адвоката АБ "Романа Сацыка" Ярослава Хливного, какие налоги и кто должен платить при продаже квартиры или дома
Продажа недвижимого имущества сопровождается необходимостью уплаты налогов и сборов, предусмотренных украинским законодательством. При заключении договора купли-продажи квартиры или дома следует учесть следующие обязательные платежи: военный и пенсионный сбор, налог на доход физических лиц (НДФЛ) и государственная пошлина.
Военный сбор составляет 1,5% стоимости недвижимости. Его платят во время каждой сделки по купле-продаже недвижимого имущества.
Пенсионный сбор равен 1% от стоимости приобретенной недвижимости и уплачивается единовременно при регистрации сделки.
При продаже недвижимости НДФЛ может налагаться по разным ставкам:
Государственная пошлина – это плата за нотариальные услуги, которая составляет 1% стоимости приобретенной недвижимости. Она взимается за сервисы удостоверения перехода права принадлежности.
Как правило, налоги и сборы возлагаются на продавца. Однако на практике, часто при заключении сделки продавец может потребовать, чтобы покупатель взял на себя обязательство по оплате всех или части налогов. Этот вопрос обычно согласовывается при переговорах между сторонами
Ранее РБК-Украина рассказывало, что после приобретения квартиры или дома необходимо зарегистрировать право собственности на недвижимость, чтобы обеспечить его защиту на законодательном уровне. Эту процедуру регулирует Закон Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" и постановление Кабмина № 1127. Регистрацию можно осуществить через районные администрации, органы местного самоуправления, государственные и частные нотариусы, государственных регистраторов или в центрах предоставления административных услуг. Также доступна регистрация через портал "Дия", хотя она имеет определенные ограничения.
Отметим, что заключение договора купли-продажи является важным этапом в процессе передачи имущества, требующего тщательного внимания. Это юридический документ, подтверждающий передачу имущества за согласованную сумму. Для того чтобы договор обладал юридической силой и защищал интересы обеих сторон, необходимо учесть несколько ключевых аспектов. РБК-Украина рассказывало о том, что обязательно должно быть указано в таком договоре.
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