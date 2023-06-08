Скільки до перемоги: українці дали прогноз тривалості війни

У червні 2023 року більшість (62%) українців вважають, що для перемоги у війні з Росією потрібно не менше півроку або ж і більше часу. У перемогу за кілька тижнів або місяців вірять 20%, не вірять у перемогу лише 1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як зазначають соціологи, спостерігається зростання кількості тих, хто оцінює терміни для перемоги як тривалі (більше року) - з 21% до 25%. Найбільше таких - серед наймолодших респондентів 18-35 років (38%). Опитування було проведене 1-2 червня 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.